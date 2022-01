Skiunfall im Alpbachtal mit Fahrerflucht: Polizei bittet um Hinweise

Kufstein – Nach einem Skiunfall mit Fahrerflucht hat sich die Polizei mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit gewandt. Am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr war demnach eine Skifahrerin aus Deutschland auf der blauen Piste 46, der Familienabfahrt, im Skigebiet "Skijuwel" unterwegs. Die 34-Jährige fuhr am linken Pistenrand ab.