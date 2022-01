AK ortet Preisschub bei günstigen Lebensmitteln

„Kostete der Einkaufskorb im September 2021 durchschnittlich noch 51,22 Euro, so waren es im Dezember 2021 durchschnittlich 54 Euro“, erklärt AK-Expertin Gabriele Zgubic. Bei den günstigsten Produkten handelt es sich meist um Eigenmarken wie ‚Clever‘ oder ‚S-Budget‘.“ Starke Verteuerungen habe es zum Beispiel bei Teigwaren (plus 53 %), Sonnenblumenöl (plus 33 %), Mehl und Teebutter (jeweils plus 23 %) sowie Kartoffeln (plus 19 %) gegeben. Zudem war der Einkaufskorb in Supermärkten im Schnitt um 8,4 % teurer als beim Diskonter. „Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei und für viele Menschen heißt das mehr denn je aufs Geld schauen“, so Zgubic.