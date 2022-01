Merz am Ziel und Beginn zugleich

Der Rückkehrer: Friedrich Merz ist jetzt ganz oben in der CDU.

Hannover – Im dritten Anlauf wird Friedrich Merz heute die zweite Hürde auf dem Weg zum Vorsitzenden der deutschen Christdemokraten nehmen. Denn auf dem Online-Parteitag müssen die 1001 Delegierten dem Willen der Basis gerecht werden, die bei der ersten Migliederbefragung der Partei zu 62,1 Prozent für den 66-Jährigen als CDU-Chef votierten. Spannend ist daher nur, wie viel Rückhalt er von den Delegierten erhalten wird. Endgültig Chef ist Merz formell dann aber erst Ende Jänner, wenn die Delegierten ihre Stimme auch per Brief bestätigt haben.

Merz selbst fände ein Ergebnis über 80 Prozent schön, wie er der Süddeutschen Zeitung vom Freitag sagte. Über den Zustand seiner Partei macht sich Merz angesichts der für die CDU desaströsen Bundestagswahl vom September keine Illusionen: „Wir haben nur noch 24,1 Prozent der Wähler und 19 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland erreicht, brutaler geht es fast nicht mehr.“ Und er räumte in der SZ auch ein, dass die Partei nach 16 Jahren im Kanzleramt emotional noch nicht in der Opposition angekommen sei.