Vergewaltigungsvorwürfe nach Obsorgestreit: Freispruch im Zweifel

Einen schalen Nachgeschmack hinterließ gestern am Landesgericht der Prozess gegen einen 24-jährigen Innsbrucker, der wegen mehrfacher Vergewaltigung und fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt war. Die einstige Lebensgefährtin hatte den Mann angezeigt. Opfer sollte auch der gemeinsame, erst wenige Monate alte Sohn des serbischen Paars sein. Der gestrige Schöffenprozess sollte so über das Leben des Monteurs entscheiden – drohten ihm doch ein bis zehn Jahre Haft. Über zwei Stunden hatte die Serbin zuletzt noch einmal vor dem Ermittlungsrichter ausgeführt, was ihr während des Zusammenlebens mit dem Ex-Partner unter dem Mitwissen ihrer Schwiegereltern alles widerfahren war.

Erst eine detaillierte Aufarbeitung der Ereignisse durch den Schöffensenat und Verteidiger René Schwetz ließen die Angaben der 30-Jährigen fragwürdig erscheinen. So waren alle Vorwürfe erst aufgekommen, als das Obsorgeverfahren um den Sohn in Gang gekommen war. In diesem hatte sich erst die Frau dann an die Vereinbarungen nicht gehalten. Erst als darauf der 24-Jährige die gemeinsame Obsorge für den Buben beantragt hatte, brachte die 30-Jährige erstmals Gewaltvorwürfe vor dem Pflegschaftsgericht vor.