Stein auf Stein für neues Heim in Kramsach

Kramsach – Die Kräne schwingen bereits neben dem Wohn- und Pflegeheim in Kramsach, gestern griffen Vertreter von Heim, Gemeinde und Baufirmen selbst zur Schaufel und versenkten als Grundstein eine Zeitkapsel in Beton. Bis Weihnachten soll mit einem Ausbau ein Servicezentrum für pflegerische Angelegenheiten entstehen. 6,5 Mio. Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand, BM Bernhard Zisterer rechnet für das „Zentrum, um das uns viele beneiden“, mit Bundes- und Landesmitteln in der Höhe von rund drei Mio. Euro.