Zum Gedenken an seinen Bruder: Raimund Steiner tritt in Matrei an

Landwirt Raimund Steiner will die Marktgemeinde Matrei in Osttirol nach der Wahl im Februar als Bürgermeister anführen.

Matrei i. O. – Dass Raimund Steiner am 27. Februar für das Bürgermeisteramt in Matrei in Osttirol kandidiert, hat mit seinem verstorbenen Bruder zu tun. Das sagt der 54-jährige Landwirt im Gespräch mit der TT.