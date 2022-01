C 300 als Mercedes S-Klasse im Normalformat

Patsch – Für Markenliebhaber stellt die C-Klasse den Einstieg in die traditionelle Mercedes-Welt dar. Alles, was einen großen Mercedes ausmacht, in kompakterem Maß – dieses Konzept gefiel seit 1982 immerhin 10,5 Millionen Käufern. Jetzt beschleunigte die fünfte Generation auf den Markt, und zwar mit Längen (4,75 Meter)-, Breiten- und Radstandzuwachs. Das auffallend gelungene Design der getesteten Limousine mit seinen fließenden Formen und den beiden angedeuteten Powerdomes auf der Motorhaube erinnert wohl nicht zufällig an die elitäre S-Klasse.