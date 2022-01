VW ID.4 GTX: Spannender Grenzgäner im Jogger

Axams – Ähnlich wie bei der Modellbezeichnung GTI markiert VWs GTX-Schriftzug künftig die besonders sportlichen Elektrofahrzeuge. Der VW ID.4 GTX ist der Erste, der sich diesen Namenszusatz auf sein Blechkleid schreiben darf. Der wichtigste Unterschied? Ein zweiter Elektro-Motor, der seine Kraft an die vordere Achse schickt, hebt die Leistung des ID.4 GTX auf 220 kW (299 PS) und das Drehmoment auf 460 Nm. Wir waren also – im wahrsten Sinne des Wortes – sehr gespannt, als wir unseren Testwagen in Empfang nehmen durften.

Natürlich dürfen die sportlichen Modelle auch etwas markanter auf allen vieren anrollen, trotzdem setzt man beim Elektro-Sportler eher auf Understatement, um die Kunden nicht zu verschrecken. Außerdem finden wir, dass er für ein Kompakt-SUV – und ein solches möchte der ID.4 sein – recht niedrig ist. Das ist sicher dem CW-Wert geschuldet, dennoch würden wir ihn eher bei den Cross-Overn einreihen. Wie auch immer. Echte Highlights sind die dreidimensionalen Rücklichter mit dynamischen Blinkern und die LED-Matrix-Scheinwerfer an der Front des ID.4. Überhaupt: Man hat in unseren ID.4 so ziemlich alles hineingepackt, was cool und innovativ ist.

Und wie fährt er sich? Eigentlich unaufgeregt. An der Hinterachse des elektrisierten Grenzgängers sitzt ein permanenterregter E-Motor, der die Hauptarbeit verrichtet, während an der Vorderachse ein Asynchronmotor sitzt. Das bringt den Vorteil, dass man besser rollt, denn ein Asynchronmotor erzeugt keine Schleppverluste. Wird das Gaspedal dann etwas energischer gegen das Bodenblech bewegt, dann wird auch der vordere Motor aktiviert, und alle vier Räder werden angetrieben. Dann sprintet man auch in etwas mehr als sechs Sekunden auf Tempo 100. Obwohl der ID.4 GTX ein stolzes Gewicht von 2,2 Tonnen auf die Waage bringt, umrundet er Kurven wie auf Schienen. Außerdem erwähnenswert: Der ID.4 GTX zieht bis zu 1200 Kilo (gebremst). Und wie sieht es mit der Reichweite aus? Die Energie speichert der Elektro-Wolfsburger in einer 77-kWh-Batterie (netto) und wir brauchten im Test um die 23 kWh auf 100 Kilometer. Rein rechnerisch wären wir also auf etwas mehr als 300 Kilometern Reichweite gekommen, ohne Rücksicht auf Fahrweise oder Verbraucher zu legen. Das war auch das, was uns der Bordcomputer bescheinigte. Sollte der entsprechende 125-kWh-Lader verfügbar sein, dann hängt der Stromer knappe 40 Minuten an der Zapfsäule (von 5 auf 80 Prozent). An der 11-kWh-Ladestation braucht man dafür dann etwa 7,5 Stunden. Preislich beginnt der GTX-Spaß bei 55.690 Euro. Extras wie die Anhängerkupplung, Assistenz-, Design-, Infotainment- und Interieur-Paket trieben den Preis dann aber auf 67.409 Euro. Wenn das Reichweiten- und Lade-Konzept zum eigenen Lebensstil passt, bekommt man einen ausgereiften Elektro-Boliden.