Zeuge fuhr Alkolenker auf der A1 nach und warnte andere Autofahrer

Steyr – Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten ist in der Nacht auf Samstag schwer betrunken in Steyr mit seinem Auto unterwegs gewesen. Ein Zeuge sah, dass der Mann plötzlich auf der Fahrbahn wendete, auf die Westautobahn (A1) auffuhr und in Schlangenlinien seinen Wagen steuerte. Der Zeuge fuhr dem Pkw nach und warnte mit der Warnblinkanlage andere Verkehrsteilnehmer vor dem betrunkenen Autofahrer und sicherte somit die Fahrt ab, berichtete die Polizei Oberösterreich.