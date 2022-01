Alkolenker stürzte mit Auto in den Walchsee und flüchtete

Walchsee – Ein 51-Jähriger ist am späten Freitagabend in Walchsee mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in den See gestürzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei, als der Mann gegen 21.45 Uhr von Walchsee kommend Richtung Kössen fuhr. Der Mann befreite sich aus dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle.