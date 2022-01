Österreichs Doppelsitzer bei Weltcup-Finale in St. Moritz ohne EM-Medaille

© Eibner/Memmler via www.imago-images.de

Thomas Steu und Lorenz Koller konnten in St. Moritz nicht überzeugen.

St. Moritz - Das EM-Wochenende der Kunstbahnrodler in St. Moritz hat am Samstag ohne Medaille für die österreichische Equipe begonnen. Thomas Steu/Lorenz Koller belegten bei den Doppelsitzern in diesem auch als Weltcup-Finale ausgeschriebenen Bewerb Rang sechs, 0,347 Sek. hinter den siegreichen Toni Eggert/Sascha Benecken. Die Deutschen holten neben EM-Gold ihren sechsten Gesamtweltcupsieg, und fingen die diesmal nur fünftplatzierten Letten Andris und Juris Sics noch um 20 Punkte ab.