Anklageschrift: WKStA sieht „Wunsch Grassers nach Steuerhinterziehung“

In ihrer Anklage zur Steuercausa des Ex-Finanzministers beschreibt die WKStA die mutmaßlichen Vorgänge. Grasser wird vorgeworfen, Vertriebsprovisionen von 4,38 Millionen Euro nicht in seiner Steuererklärung aufgenommen und damit rund 2,2 Mio. Euro an Steuern hinterzogen haben.