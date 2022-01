Tiroler Verein findet das Glück in den Kleidern der Vergangenheit

Ich schlüpfe in ein anderes Leben, wenn ich das Gewand anziehe“, sagt Martin Fischer (55) und verbeugt sich galant. Er ist ein Musketier aus der Zeit der Renaissance. Zumindest ist er das manchmal. Im echten Leben trägt der gelernte Tischler aus Wattens eher keinen Hut mit Federn. Aber sein Hobby lässt ihn wegtauchen in ein Paralleluniversum. Die Rede ist von „Reenactment“. Der Begriff bezeichnet die Rekonstruktion eines historischen Ereignisses. Fischer ist Mitglied bei „Securi et gladio“, zu Deutsch „Schwert und Axt“, einem Verein aus Volders mit derzeit 21 Mitgliedern, die sich dem neunten bis 16. Jahrhundert verschrieben haben.