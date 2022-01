Inflation steigt: Wifo-Chef gegen Höchstpreise für Strom und Gas

Wien – Einen Teuerungsausgleich für Einkommensschwache und geldpolitische Maßnahmen, also Erhöhung der Zinsen, hält WIFO-Chef Gabriel Felbermayr für taugliche Maßnahmen gegen die hohe Inflation. Eine pauschale Senkung der Mehrwertsteuer für Gas oder Strom oder gar Höchstpreisgrenzen sind aus seiner Sicht nicht sinnvoll. Der Gaspreis könnte übrigens noch einmal kräftig steigen, sollte sich der Russland-Ukraine-Konflikt weiter verschärfen, sagte Felbermayr am Freitag in der „ZiB 2“.