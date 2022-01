Tourengeher stürzte in Reutte: Ast bohrte sich durch Schenkel

Reutte – Am Samstagnachmittag ist in Reutte ein Skitourengeher schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit der Abfahrt beschäftigt, im Bereich der Rotbachwiese. Der 65-Jährige stürzte ohne Fremdeinwirkung, geriet über den Forstweg hinaus. Dann bohrte sich ein Ast in seinen rechten Oberschenkel. Er erlitt eine stark blutende Wunde.