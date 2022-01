Mann beim Eisklettern in Ötz abgestürzt und mit Heli geborgen

Ötz – Ein Eiskletterer ist am Samstag in Ötz abgestürzt und verletzt worden. Der 64-Jährige war gemeinsam mit einem 59-jährigen Kollegen in einem gefrorenen Wasserfall im Ortsteil Ochsengarten unterwegs. Gegen 12.20 Uhr stieg der ältere der beiden Deutschen voraus. Nach wenigen Metern setzte er eine Eisschraube, an dieser befestigte er eine Expressschlinge und in dieser hängte er das Kletterseil ein. Dabei wurde er von seinem Begleiter gesichert. Dann kletterte der Mann ohne einer weitere Sicherung anzubringen etwa 45 Meter weiter.