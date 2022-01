Hoteldiebe in Kitzbühel unterwegs: Mehrere tausend Euro Schaden

Kitzbühel – Den Skizirkus in Kitzbühel nützten offenbar auch Kriminelle, um sich ihr "Taschengeld" aufzubessern: Wie die Polizei berichtet, hatte ein rumänisches Paar eine Nacht in einem Hotel in Kitzbühel gebucht. Als die Gäste des Nachbarzimmers am Samstag beim Frühstück waren, dürften der 25-Jährige und seine 31-jährige Begleiterin in deren Zimmer eingebrochen sein: Sie öffneten den Möbeltresor und stahlen daraus Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck. Der Tresor wurde anschließend ebenfalls ohne ersichtliche Spuren verschlossen. Weiters wurden zwei Handtaschen aus dem Kleiderschrank entwendet.