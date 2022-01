Nur wenige Verstöße gegen Covid-Maßnahmen am Samstag in Kitzbühel

Kitzbühel – Am Samstag, dem Tag des Slalom-Rennens in Kitzbühel, führte die Polizei vermehrte Corona-Kontrollen im Stadtgebiet und in Gastronomiebetrieben durch. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren in der Gamsstadt vertreten. Während des Slaloms am Samstag musste die Polizei rund um das Zielgelände nicht einschreiten, auch in der Stadt blieb es den ganzen Tag über und am Abend ruhig. Après-Ski-Partys blieben weiter aus.