sDas Schwein in uns: Kein Dank für den großen Wert der intelligenten Tiere

In der Medizin sorgt das Schwein dieser Tage für spektakuläre Schlagzeilen. In den USA wurde dem 57-jährigen David Bennett an der University of Maryland Medical Center ein Schweineherz eingepflanzt, bisher erfolgreich. Die Vorstellung, dass ein Schweineherz in einem Menschenbrustkorb schlägt, brachte eine breite ethische Debatte ein. Zum einen, weil die Tiere vorweg genetisch manipuliert werden müssen, um als Spender überhaupt infrage zu kommen. Zum anderen, weil manchen Medizinethikern dieser Schritt zu weit geht.