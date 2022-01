Tippler im Super-G von Cortina auf Platz zwei, schwerer Sturz von Goggia

Cortina d'Ampezzo - Auch im zweiten Ski-Weltcup-Rennen an diesem Wochenende in Cortina d'Ampezzo ist eine Österreicherin fast ganz nach vorne gefahren. Nach Ramona Siebenhofer in der Abfahrt holte Tamara Tippler im Super-G den zweiten Platz. Einen weiteren Heimsieg feierten am Sonntag die italienischen Frauen - und zwar dank Elena Curtoni, die mit einer risikobereiten Fahrt erstmals einen Super-G gewann. Die gefeierte Gewinnerin vom Samstag, Sofia Goggia, stürzte.