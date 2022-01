Tirolerin Egle holt in St. Moritz EM-Silber, Taubitz sichert sich Gesamt-Weltcup

© Eibner/Memmler via www.imago-images.de

Madeleine Egle raste in St. Moritz zu EM-Silber.

St. Moritz - Österreichs Nationalteam der Kunstbahn-Rodler hat in St. Moritz seinen EM-Medaillensatz komplett. Nach Gold und Bronze von Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher am Vortag bei den Männern legte Madeleine Egle am Sonntag mit Silber bei den Frauen nach. Sie musste sich der Deutschen Natalie Geisenberger um 0,155 Sek. geschlagen geben. Im Weltcup rettete sich die hinter der Lettin Elina Vitola (+0,226) diesmal viertplatzierte Deutsche Julia Taubitz (+0,324) vor Egle ins Ziel.