Schüsse in Militärkasernen in Burkina Faso, Regierung: Kein Putsch

Ouagadougou – Nach Schüssen in mehreren Kasernen und einem Ausfall des Internets hat Burkina Fasos Regierung Putschgerüchte zurückgewiesen. Es gebe keine „Machtübernahme durch die Armee" und die politischen Institutionen seien „derzeit" nicht bedroht, erklärte die Regierung am Sonntag in Ouagadougou. Unter anderem in drei Kasernen in der Hauptstadt fielen nach Angaben aus Militärkreisen am Morgen Schüsse.