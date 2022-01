Kostelka fordert wegen Teuerung Unterstützung für Pensionisten

Wien – Die starken Preissteigerungen vor allem bei den Heizkosten bedrohen ärmere Menschen besonders, darunter viele Pensionisten. Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka (SPÖ) fordert von der Regierung Unterstützung. Sie dürfe dieses „Drama im Schatten der Corona-Pandemie" nicht weiter ignorieren, verlangte er am Sonntag im Vorfeld eines Gesprächs des Seniorenrats mit Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Bisher habe die türkis-grüne Koalition die Pensionisten in der Rekord-Teuerungswelle „eiskalt im Stich gelassen", kritisierte Kostelka am Sonntag in einer Presseinformation. Mittlerweile wüssten viele Pensionistinnen und Pensionisten kaum mehr, wie sie die nächste Strom-, Gas- oder Heizölrechnung oder den nächsten Einkauf bewerkstelligen sollen.