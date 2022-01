Leipzig verschärfte mit viertem Sieg in Serie Wolfsburg-Krise

© Sven Sonntag via www.imago-images.de

Abwehrchef Willi Orban brachte Leipzig in Führung.

RB Leipzig befindet sich weiterhin auf der Erfolgswelle. Die Sachsen feierten am Sonntag in der deutschen Bundesliga einen 2:0-Heimerfolg über den VfL Wolfsburg, holten damit ihren vierten Pflichtspiel-Sieg en suite und stießen auf Platz sechs vor. Willi Orban (76.) und Josko Gvardiol (84.) erzielten die Tore, Konrad Laimer wurde bei den Gastgebern in der 55. Minute ausgewechselt.