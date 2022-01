Pill – Auf der schneebedeckten Weerberg Landesstraße in Pill hat eine Lenkerin (21) in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen prallte gegen eine Hausfassade. Dabei zogen sich die 21-Jährige und eine 24-jährige Mitfahrerin Verletzungen zu. Die Rettung brachte die beiden Frauen ins Schwazer Krankenhaus. An Pkw und Haus entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)