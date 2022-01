Auf die furiose Aufholjagd folgte der qualvolle Todesstoß

Bruneck – Dienst nach Vorschrift? Nein, die HCI-Cracks wuchsen in den vergangenen Tagen über sich hinaus: Die Akteure von Headcoach Mitch O’Keefe fanden durch die beiden Heimsiege gegen Laibach (5:1) und Tabellenführer Salzburg (3:1) in der ICE Hockey League zurück in die Spur. Und am Sonntag sollte die Arbeitswoche bei den Pustertaler Wölfen gekrönt werden. Bei jenem Team, das man am Freitag von Platz zehn verdrängt hatte. Der Rettungsanker, der gerade noch zum Einzug ins Pre-Play-off reicht. Allein diese Konstellation versprach Spannung pur.