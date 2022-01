Das Liebste grausam verloren: Teil 3 von Monika Helfers Familiensaga erscheint

Monika Helfer widmet den letzten Teil ihrer Familientrilogie ihrem Bruder Richard, der im Alter von 30 Jahren aus dem Leben schied. © APA/dpa

Innsbruck – Monika Helfer wartete lange zu, aus Respekt vor noch lebenden Angehörigen. Als die Vorarlberger Schriftstellerin die 70 überschritt, musste die story of her life, und die hat es fürwahr in sich, dann aber raus aus ihr, chronologisch aufgerollt in autobiografisch durchwirkten Romanen, veröffentlicht im Jahresrhythmus.

In „Die Bagage“ (2020) spürte die Autorin in liebevollen, berührenden und erschütternden Episoden ihren Großeltern nach, in deren lebensfeindlicher Behausung auf der Schattenseite, gemieden vom Rest der Welt. Zweitling „Vati“ (2021) war der Versuch, ihren vom Krieg gezeichneten, in sich gekehrten Vater posthum besser zu verstehen und zu erklären.

Helfer formuliert direkt, aber herzenswarm, ungeschönt, jedoch niemals verbittert. Und sie trifft mit ihrer Familiensaga augenscheinlich den Nerv einer großen Leserschaft: Die beiden ersten Bände wurden Bestseller.

Ab heute Montag liegt mit „Löwenherz“ der dritte und letzte Teil von Helfers Famlienchronik druckfrisch in den Buchläden – und wird wohl erneut zum Verkaufsschlager. Natürlich will man wissen, was der schwer geprüften Helfer-Sippe noch so alles zugemutet wurde.

In „Löwenherz“ beschreibt die Autorin das kurze Leben ihres sechs Jahre jüngeren Bruders Richard, der sich mit 30 das Leben nimmt. Helfer gesteht, dass sie Richard nie richtig kennen lernen konnte, denn als Kinder wachsen sie getrennt voneinander auf.

Als die Mutter stirbt, ist Monika elf und Richard fünf. Monika und ihre Schwestern Gretel und Renate kommen in die Obhut von Tante Kathe in Bregenz, Richard übersiedelt zu Tante Irmi nach Feldkirch. Josef, der Vater der vier Helfer-Kinder, stürzt nach dem frühen Tod seiner Frau in die Krise, ist völlig außerstande, sich um seine Familie zu kümmern.

Ihren Bruder in Worte zu fassen, fällt Monika Helfer spürbar schwer. Doch sie findet rede- und schreibgewandte Hilfe in Person ihres zweiten Ehemannes Michael Köhlmeier. Der war mit Richard befreundet, fand Zugang zu seinem Schwager, dem das Leben „nicht so wichtig“ zu sein schien.

Richard ist Schriftsetzer von Beruf, phantasievoll und träumerisch, ein begabter Hobby-Maler, er raucht verbotene, selbst gezogene Substanzen, tischt gerne frei erfundene Geschichten auf, hat mit Frauen wenig am Hut.

Ausgerechnet er bekommt von einer flüchtigen weiblichen Bekanntschaft ein kleines Mädchen zur Betreuung vor die Tür gestellt. Besagtes Kind, Putzi genannt (echter Name und biologischer Vater unbekannt), ist fortan Richards Link zur Außenwelt: Er genießt die bloß geliehene Vaterrolle, geht mit der Kleinen durch dick und dünn.

Ein struppiger, friedfertiger Hund komplettiert ein Trio, das seltsam erscheinen mag, sich selbst aber gänzlich genügt. Allein, das Glück ist nicht von Dauer. Richard wird das Liebste auf das Grausamste entrissen.

Monika Helfer hat das, woran sie schwer zu tragen schien, auf insgesamt einigen hundert Romanseiten abgearbeitet. Eine Schriftstellerin von Format vermag das, welches Fazit zieht aber unsereins? Vielleicht, dass es wichtig und angezeigt ist, sich seiner familiären Vergangenheit zu stellen, ohne diese nachträglich zu bewerten oder zu verdammen.