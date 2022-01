Einstürzende Altbauten: Feucht-fröhliche Eskalation am Landestheater

Innsbruck – Was lange währte, darf nun endlich auch gut werden. Edward Albees tragikomisches Schauspiel „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ hatte am Tiroler Landestheater schon vor einem Jahr die Bühnenreife erlangt, mitten im Lockdown, der sich erst im Mai ein längeres Päuschen gönnte. Die fixfertige Produktion übersiedelte daher in die aktuelle Spielzeit 2021/22. Vorgestern Samstag wurde die Premiere nachgeholt.