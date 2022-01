Österreicher kaufen lieber Autos mit herkömmlichem Antrieb

© FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wien – Sechs von zehn Autokäufern in Österreich präferieren herkömmliche Motoren in ihren Fahrzeugen, nicht elektrische. Jene 14 Prozent, die auf E-Autos setzen, werden vor allem vom Umweltgedanken und hohen Treibstoffpreisen motiviert, so das Beratungsunternehmen Deloitte auf Basis einer Befragung von 1000 Österreicherinnen und Österreicher. Der Großteil der Befragten setzt demnach auf Individualverkehr. Für neue Technologien sind die Käufer aber bereit, mehr Geld auszugeben.