Immer mehr Briten müssen zwischen Heizen und Essen wählen

Immer mehr Briten müssen ihr Essen über Tafeln beziehen, weil die Preise so stark angestiegen sind.

London – "Ich kämpfe wirklich, um über die Runden zu kommen", sagt Heidi in der Schlange vor der Tafel im ostenglischen Colchester. So wie der 45-Jährigen geht es derzeit vielen Briten. Die Inflation in Großbritannien stieg im Dezember mit 5,4 Prozent auf den höchsten Wert seit 30 Jahren. Die Reallöhne sinken, die Lebensmittel- und Energiekosten steigen.