Vater und Tochter in NÖ von Zug erfasst: Polizeibericht fertig

Sollenau, Wiener Neustadt – Nachdem ein 38-Jähriger und seine sechsjährige Tochter in Sollenau im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land von einem Zug erfasst und getötet worden sind, ist der Polizeibericht zum Geschehen fertiggestellt worden. Dieser werde nun geprüft, kündigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Montag an. Weiterhin bestand der Verdacht von Mord und Selbstmord. Diese Einschätzung müsse aber erst "abschließend beurteilt werden".