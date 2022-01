Richtiger Riecher: Zoll-Diensthunde tragen 2021 zu 3300 Aufgriffen bei

Aktuell sind 26 Diensthunde bei der Zollverwaltung im Einsatz, sechs davon noch in Ausbildung.

Zu den schon erfahreneren Tieren gehört "Django", ein deutscher Schäferhund der Dienststelle Nord des Zollamts Österreich, der im Dezember 479.780 Stück Schmuggelzigaretten in einem Kleinlaster anzeigte. "Mailo", ein belgischer Schäferhund der Dienststelle West des Zollamts Österreich, spürte in einer Postsendung mehr als ein Kilogramm Amphetamine auf, bei drei Aufgriffen zeigte er zudem insgesamt 58.000 Euro Bargeld an.