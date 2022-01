Papst Benedikt XVI. gibt Falschaussage bei Missbrauchsgutachten zu

München – Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising an einer wichtigen Stelle eine falsche Aussage gemacht. Das räumte der emeritierte Pontifex am Montag in einer Stellungnahme seines Privatsekretärs Georg Gänswein ein, die unter anderem das Portal «Vatican News» und die Tagespost Stiftung dokumentierten.