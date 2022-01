ÖOC nominierte Team für Olympia: Diese 32 Tiroler sind in Peking mit dabei

Wien – Österreich entsendet 104 Athleten zu den Winterspielen in Peking. Das gab das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Montag bekannt. Vor vier Jahren in Pyeongchang stiegen noch 105 Wintersportler in den Flieger Richtung Asien und eroberten 14 Medaillen (5x Gold, 3x Silber, 6 x Bronze). Ski-Star Matthias Mayer, die Snowboarderinnen Anna Gasser und Julia Dujmovits sowie Rodler David Gleirscher sind nach ihren vergangenen Titelgewinnen wieder mit dabei.