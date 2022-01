Junge Volkspartei Mils formiert sich neu, Einsatz für Jugendthemen angekündigt

„Wir sind ein sehr motiviertes Team, das sich gerade in diesen herausfordernden Zeiten für die Interessen der Jugendlichen in Mils auf politscher Ebene einsetzen wird", versichert der frischgewählte JVP-Ortsobmann. Als erstes Projekt habe man gemeinsam mit Bürgermeisterin Daniela Kampfl bereits einen Platz für die Milser Jugend finden können - nämlich einen Treffpunkt beim Kirchenwirt in Mils, womit man zugleich die regionale Wirtschaft stärken könne. Die Stube dürfe auch ohne Konsumzwang aufgesucht werden. "Aufgrund der aktuellen Covid-Situation wissen wir aber, dass Zusammentreffen im Moment sehr mit Bedacht stattfinden müssen. Deshalb werden wir die Entwicklung dieses Vorhabens noch etwas hinausschieben." Für ein Jugendangebot zu moderaten Preisen werde sie jedoch sorgen, betont die Pächterin des KIWI Mils, Sevim Ayyildiz, "am besten gemeinsam mit meinen jungen Gästen“.