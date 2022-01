17-Jähriger tötete in Sibirien die Familie seiner Freundin (14)

Omsk – Ein 17-Jähriger soll in Sibirien die Familie seiner 14-jährigen Freundin getötet haben, weil diese gegen die Beziehung gewesen sein soll. Die Mutter, ihr Lebensgefährte und die zehnjährige Schwester seien in dem russischen Dorf Jurjewka in ihren Betten erstochen worden, teilten die Behörden der Region Omsk am Montag mit. Der 17-Jährige habe die Tat gestanden.