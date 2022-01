Auto prallt gegen Felswand bei Sölden: Lenker nur leicht verletzt

Sölden – Auf der Ötztalstraße (B186) in Sölden kam es am Montagfrüh zu einem Unfall mit Totalschaden. Ein 27-jähriger Österreicher kam taleinwärts fahrend in einer Rechtskurve ins Schleudern. Anschließend prallte er mit dem Auto gegen eine Felswand und blieb am rechten Fahrbahnrand stehen.