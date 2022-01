IS-Angriff auf Gefängnis in Syrien: Sorge um minderjährige Insassen

Hassaka – Kinderschutzorganisationen sorgen sich um das Schicksal von hunderten Minderjährigen in einem von Jihadisten angegriffenen Gefängnis der nordsyrischen Stadt Al-Hassaka. Nach tagelangen Gefechten bereiteten sich kurdische Kämpfer auf die Erstürmung des Gefängnisses vor, in dem immer noch Häftlinge der Jihadistenmiliz IS (Daesh) in einem Gebäude verschanzt waren, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag berichtete.