Brand in Elektroschrott-Anlage in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen – In einer Elektroschrott-Zerkleinerungsanlage in Pfaffenhofen ist am Montag gegen 13 Uhr ein Brand ausgebrochen. Auslöser dürfte laut Polizei ein plötzlich brennender Akku gewesen sein. Laut dem Betriebsleiter lösen Akkus immer wieder Brände aus. Die Anlage verfüge deshalb über eine automatische Löscheinrichtung. Das Feuer sei diesmal jedoch auf das materialeinführende Förderband übergetreten, welches vom Schrotthaufen im Freien durch die Halle bis zum Schredder führt, hieß es.