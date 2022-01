Arbeiter stürzte in Windrad rund 100 Meter in den Tod

Potzneusiedl – Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag in einem Windrad in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) rund 100 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Turm eines Windrades, das der Windanlagenbauer Enercon derzeit im Auftrag der Energie Burgenland im Windpark Potzneusiedl errichtet. Der Arbeiter erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage.