Benedikt XVI – ein Papst korrigiert sich

Dennoch steuerte er zu dem am Donnerstag veröffentlichten Münchner Missbrauchsgutachten im vergangenen Dezember eine 82-seitige Erklärung bei. Darin bestreitet er vehement, als Erzbischof von München und Freising über die Vorgeschichte eines als Missbrauchstäter verurteilten Priesters etwas gewusst zu haben. Dass Benedikt, ehemals Kardinal Joseph Ratzinger, diese mit juristischen Formulierungen gespickte Erklärung selbst verfasst hat, wird in Kirchenkreisen angezweifelt. Dass ihm erst jetzt aufgefallen sein soll, zu einem zentralen Vorfall eine falsche Aussage gemacht zu haben, wirft noch mehr Fragen auf.

Stein des Anstoßes ist Benedikts Antwort auf die Gutachter-Frage 1.g): „Haben Sie an der Ordinariatssitzung vom 15.01.XXXX teilgenommen?“. Benedikt antwortet darauf: „An der Ordinariatssitzung vom 15.01.XXXX habe ich nicht teilgenommen.“ Das wiederholt er in fast gleichlautenden Formulierungen noch zweimal. Bei der Vorstellung des Gutachtens in der vergangenen Woche hielt der Jurist Ulrich Wastl geradezu triumphierend das Protokoll jener Sitzung hoch, die ihm als Beweis dafür gilt, dass Ratzinger doch dabei gewesen war.

Am Montag räumte der emeritierte Pontifex nun genau das ein: Er sei doch in der Sitzung dabei gewesen. Gleichzeitig – so lässt er über ein schriftliches Statement seines Privatsekretärs Gänswein mitteilen – sei er sich sicher, dass dabei nicht darüber entschieden wurde, jenen Priester im Bistum München einzusetzen. Die falsche Angabe sei „nicht aus böser Absicht heraus geschehen“, heißt es in dem Statement, das am Montag unter anderem von der konservativen Tagespost Stiftung verbreitet wurde. Vielmehr sei sie „Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme“. Eine Stellungnahme zu dem Gutachten werde zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen.