WSG mit 0:3 gegen Sigma Olmütz: Gepflegt, aber noch nicht ertragreich

Attard – Der neue WSG-Tirol-Stürmer Tim Prica (19) packte am Montag noch bei seinem alten Arbeitgeber Aalborg (1:1 gegen Spartak Trvana) die Koffer und wird am Donnerstag in Wattens erwartet. Im letzten Match des Tipsport-Cups auf Malta war Tirols Cheftrainer Thomas Silberberger beim 0:3 gegen Sigma Olmütz aufgrund vieler Ausfälle erneut zum Improvisieren gezwungen.