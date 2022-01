Abenteuerliche Blitzlichter auf tobender See

In seinen Büchern vereint Frédéric Pajak ornamentfreie Prosa mit kontraststarken Tuschezeichnungen. © Frédéric Pajak/edition clandestin/AFP

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Entdeckung des Außerordentlichen gehört zu den regelmäßigen Ritualen der literarischen Welt. Oft verliert sich das zu Entdeckende im Wind der Marketing-Maschinen. Noch öfter werden Entdeckungen gefeiert, die gar keine sind: gut gemachte Texte vielleicht, schön gemachte Bücher, kunstgewerbliche Artefakte, die mehr über die Moden der Zeit sagen als über die Zeiten und das Erzählen selbst. Andere Entdeckungen hingegen werden nicht gemacht, weil sie nicht laut „hier“ schreien, sondern einfach da sind. Mit Frédéric Pajak zum Beispiel kann man selbst auf einer Buchmesse in aller Ruhe einen Kaffee oder mehrere Flaschen Bier trinken und über Nietzsche, Nizon oder Nierenbraten reden. Dass da ein Gigant der Gegenwartsliteratur sitzt, einer, der eine eigene, eine neue Literaturform geschaffen hat, kümmert den Literaturbetrieb drumherum nicht.

An seinem Opus magnum „Ungewisses Manifest“ hat Frédéric Pajak, geboren 1955 bei Paris, wo er nach Lehr- und Wanderjahren in der Schweiz und Übersee inzwischen wieder lebt, wenn er nicht gerade anderswo ist, jahrelang gearbeitet. Auf neun Bände ist es im französischen Original inzwischen angewachsen. Sechs liegen mittlerweile, von Ruth Gantert in sachlich-schönes, glasklares Deutsch geholt, auch in Übersetzung vor. Der bislang letzte, „Wunden“, erschien im vergangenen Herbst.

Nicht nur wegen seines Umfangs entzieht sich „Ungewisses Manifest“ dem gängigen Zuordnungszwang. Das Etikett „Graphic Novel“, das bisweilen bemüht wird, sollte jedenfalls an keinem dieser – von der Schweizer Edition clandestin aufwändig und hochwertig gestalteten – Bücher kleben bleiben. Pajak kombiniert seine schnörkellos-knappe, von allem Ornamentalen befreite Prosa mit kontraststarken Tuschezeichnungen. Die Bilder illustrieren den Text nicht, jedenfalls nicht direkt, sondern sind eher dessen gleichwertige Erweiterung. Er habe schon als Kind von einem Buch geträumt, „das Wörter und Bilder vereint, Abenteuerfolgen, (...) Erinnerungen, Sprüche, Gespenster, vergessene Helden, das tobende Meer“. Das schickt Pajak im Vorwort zum ersten Band voraus. Mit „Ungewisses Manifest“ erfüllt er sich diesen Traum. Er spannt eigene Erfahrungen, biografische Erzählungen und An- und Erlesenes episodisch zusammen. Auf Erinnerungssplitter folgen kulturhistorische Blitzlichter, essayistische Miniaturen, ins Existenzielle weitergedachte Beobachtungen.

Zu den Helden, die er zunächst aus dem Vergessen holt, zählt Walter Benjamin, dessen Pariser Zeit er bis zum Freitod auf der Flucht vor den Nazis nachzeichnet. Benjamins Geschichtsphilosophie ist einer der maßgeblichen Motoren des „Ungewissen Manifest“, vor allem sein Hadern mit dem Umstand, dass „die“ Geschichte zumeist von den Siegern geschrieben wurde. Wie Benjamin rückt Pajak die ins Bild, die übersehen oder im Statistischen versteckt wurden, die Abgehängten, die Herumtreiber, die Gescheiterten, aber eben auch die genialistischen Irrläufer. Ezra Pound zum Beispiel, dem im Pisaner Käfig die Faszination für den Faschismus ausgetrieben werden sollte, oder den französischen Rassentheoretiker Arthur de Gobineau. Es sind obsessive Denker und (Über-)Lebenskünstler, die Pajak in assoziativer Folge auf- und abtreten lässt: Obsessiv und konsequent in hellsichtigen Momenten genauso wie im Zustand der Umnachtung. Samuel Beckett wird in wenigen Zeilen genauso scharfkantig porträtiert wie Vincent van Gogh oder Ernst Toller.

Im bislang letzten in Übersetzung vorliegenden Teil „Wunden“ rückt dann Pajaks eigene Biografie in den Vordergrund: Erschütterungen und Rückschläge, frühe Tode und treibende Teufel, Einsamkeit, Verzweiflung, Aufbegehren, Wut und Irritation – und das verbissene Festklammern an der Möglichkeit, dass es in den Trümmern der Geschichte, die zur notdürftig umdekorierten Gegenwart wurden, auch ein anderes, besseres, ein intensiveres Leben geben kann. Kurzum: große, abenteuerlich große Literatur.