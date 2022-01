BBT-Baulos Sillschlucht ist in Bau, Abwerzger wettert weiter gegen Corona-Regeln

Erst in der vergangenen Woche wurde die Ausschreibung eines der größten Baulose des Brennerbasistunnels (BBT) verkündet (H51 Pfons-Brenner; 855 Millionen Euro). Gestern gab die BBT SE bekannt, dass am Baulos H41 „Sillschlucht-Pfons“ mit Mitte Jänner nunmehr die Bauarbeiten angelaufen seien. Dieses Arbeitsgebiet reicht von der Sillschlucht in Innsbruck über das Ahrental bis nach Steinach am Brenner. Dabei werden 22,5 Kilometer an Haupttunnelröhren und 38 „Querschläge“ (2,3 km) ausgebrochen. Für diese Arbeiten gibt die BBT SE eine Bauzeit bis zum Sommer 2028 an. Das Auftragsvolumen beträgt an die 651 Millionen Euro.