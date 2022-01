Ein Bischof, der bis heute prägt: Neuer Stecher-Geschichtenband

In bischof reinhold. unsere ge„danken“ (Edition Tirol) erinnern sich bekannte Gastautoren an ihre persönlichen Begegnungen mit Stecher, darunter Ivo Muser (Bischof von Bozen-Brixen), Bischofsvikar Jakob Bürgler, Südtirols Alt-LH Luis Durnwalder oder Lothar Müller. „Immer wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn vor mir mit blitzenden Augen und auf den Lippen einen scharfen Kommentar zur aktuellen Lage der Kirche“, schreibt Caritasdirektorin Elisabeth Rathgeb im Vorwort. Ihr Vorgänger Georg Schärmer erinnert sich, wie ihn Stecher als jungen Studenten an der Pädagogischen Akademie begeisterte: Während er den Studierenden im Seminarraum die Zeit gab, seine „intellektuellen Feuerwerke“ zu verarbeiten, „goss er die zahlreichen Zimmerpflanzen mit dem nötigen und wohldosierten Nass“ – ließ also doppelt die Saat aufgehen.