Schnelle Hilfe für Wildschönauer: „First Responder“ rückte 172 Mal aus

Wildschönau – Das vom Samariterbund Tirol und der Gemeinde Wildschönau betriebene First-Responder-Fahrzeug in der Wildschönau hat sich einmal mehr als unverzichtbar erwiesen. Im Vorjahr rückte es zu 172 Notfalleinsätzen aus. „Der einsatzstärkste Tag war der 7. August mit vier Einsätzen innerhalb von 24 Stunden“, berichtet der Samariterbund in einer Aussendung. Zugleich war der August der einsatzstärkste Monat, in dem es 31 Ausrückungen gab, die alle von ehrenamtlichen Sanitätern durchgeführt wurden.