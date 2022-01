„YesWeCare“-Initiatoren: „Klatschen reicht nicht aus“

Wien – Einen Lichterkranz hat es am 19. Dezember in der Wiener Innenstadt gegeben. Fast 40.000 Menschen haben ihn gebildet – initiiert unter dem Titel „YesWeCare“ vom Wiener Daniel Landau und dem Innsbrucker Roman Scamoni. Gedacht wurde der an oder mit Covid Verstorbenen – und jenen gedankt, die im Gesundheitsbereich werken. Derlei Aktionen in anderen Städten folgten.