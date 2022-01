Eröffnung nach drei Jahren Umbau: In Lienz dreht sich alles um den Bahnhof

Lienz – Nur an wenigen Stellen wird bis in das Frühjahr hinein noch gebaut, ansonsten hat der grunderneuerte Bahnhof in Lienz seine Funktionen längst aufgenommen. Landeshauptmann Günther Platter, seine Stellvertreterin Ingrid Felipe, die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Christian Nagl für die ÖBB Infrastruktur haben das Bauwerk gestern offiziell eröffnet.