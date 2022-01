Herausforderung Antisemitismus: Wertekurse für Asylwerber

Wien – Was ist das Judentum? Eine Ethnie? Eine Kultur? Eine Religion? Eine Nation? Vor Awi Blumenfeld sitzt eine Gruppe von Asylwerbern aus Syrien. „Eine Religion“, antwortet der Erste, die meisten schließen sich an. Nur eine Frau sieht die Kultur im Vordergrund. Und wie sehen sich die Juden selbst? „Von allem ein bisschen“, sagt der Vortragende.

Im Hauptberuf leitet Blumenfeld das Institut für jüdische Religion an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems. Er ist einer von rund 20 Trainerinnen und Trainern, die bei den Werte- und Orientierungskursen des Österreichischen Integrationsfonds das Modul „Antisemitismus“ unterrichten.

Zugehört haben gestern in Wien auch die ÖVP-Ministerinnen Susanne Raab (Integration) und Karoline Edtstadler (Verfassung) sowie Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Die IKG hat das Antisemitismus-Modul mitentwickelt. Raab spricht vom „importierten Antisemitismus“, der auch durch Studien belegt sei. Viele Flüchtlinge seien in ihren Herkunftsländern mit antisemitischen Vorurteilen aufgewachsen.

„Was haben Sie in Syrien über Juden gehört?“, fragt Raab in die Runde. Wie zur Bestätigung ist in der Antwort von der „privilegierten“ Nation die Rede.