Nach Postenschacher-Vorwürfen: Teilrückzug von Juristin Marek

Wien – Publizierte Chatnachrichten zu Postenschacher haben Konsequenzen. Für OGH-Vize Eva Marek ist Schluss mit Leitungs- oder sonstigen Aufgaben in der Justizverwaltung. Das hat der OGH wissen lassen. Die Chats seien dazu geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden, heißt es. Vizepräsidentin und Richterin am OGH bleibt sie.

Marek soll sich für die Bewerbung erwartet haben, zwei Jahre später mit der Leitung der Generalprokuratur „belohnt“ zu werden. Weil sie das nicht wurde, schrieb sie Brandstetter: „Danke Dir für die peinliche Vorführung in der Perskomm. DANKE für das Einhalten unserer Gespräche und dass ich Dir aus einer ausweglosen Situation helfen dürfte. SPRICH (Maria-Luisa) Nittel und Vrabl verhindert werden mussten.“ Marek wurde am 1. Februar 2018 OGH-Vizepräsidentin.

2016 hat sich etwa Georg Angerer, ÖVP-Politiker und Polizist aus Salzburg, bei Kloibmüller gemeldet. Er war zum Chef des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung avanciert. Sein Polit-Amt musste er dessentwegen „ruhend stellen“. Und so schrieb er Kloibmüller: „Lb. Michi, in 2 Std. bin ich politisch karenziert; es schmerzt! Vielleicht auch deshalb, da die aktuelle Polizei News der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen) Sbg. mE eine bodenlose Frechheit ist! (…) ! In Verbundenheit und Dankbarkeit, Georg.“